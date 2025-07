“La vicenda dello studente ENIS nato in Basilicata e studente lucano, a cui sarebbe impedito di partecipare ad una competizione internazionale perché privo della cittadinanza italiana, ripropone la questione dello ius scholae”. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.



“Enis – prosegue l’esponente del Pd - secondo classificato in Italia ai campionati delle scienze naturali potrebbe rappresentare il nostro Paese alle Olimpiadi internazionali delle scienze che si svolgeranno in Cina. La mobilitazione civica che accompagna la sensibilità della dirigente, dei docenti e degli studenti del Liceo Galileo Galilei di Potenza, deve essere una luce che le Istituzioni lucane devono guardare”.



“Abbiamo depositato da mesi – conclude Lacorazza - una mozione a sostegno dello ius scholae; chiediamo al presidente Bardi di sottoscriverla, farla approvare nel prossimo Consiglio regionale e farsi promotore, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, di una sensibilizzazione del Governo e del Parlamento”.