La giunta regionale della Basilicata ha approvato lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità”. Il provvedimento, promosso dall’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, mira a definire un quadro normativo regionale chiaro e coerente con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati.



Le sperimentazioni gestionali rappresentano una leva strategica per innovare l’organizzazione dei servizi sanitari, con la possibilità di attivare forme di collaborazione pubblico-privato, anche attraverso la costituzione di società miste o mediante convenzioni, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.



Il disegno di legge disciplina in modo puntuale le modalità autorizzative, i contenuti minimi della progettualità, i criteri di selezione dei partner privati e le forme di controllo e valutazione, nonché la possibilità di trasformare le sperimentazioni in gestione ordinaria. È prevista, inoltre, una disciplina transitoria per le sperimentazioni in corso, garantendone la continuità fino all’adeguamento alla nuova normativa entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge.



“Con questo disegno di legge – ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico – intendiamo dotarci di uno strumento di governance chiaro, trasparente e moderno, in grado di garantire l’equilibrio tra innovazione organizzativa e tutela del servizio pubblico. Il provvedimento risponde alla comprovata esigenza di fornire un quadro normativo regionale in aderenza alla normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamenti a soggetti privati di rilevanti funzioni pubbliche. In Basilicata, infatti, sono già state realizzate forme diverse di sperimentazione gestionale, disciplinate da una specifica disposizione legislativa che le ha singolarmente istituite, senza tuttavia il riferimento a un quadro disciplinare di cornice, valido per tutte e su tutto il territorio regionale. Il Disegno di Legge mira a risolvere anche la questione delle modalità di selezione dei partner privati attraverso procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Le sperimentazioni gestionali sono una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del sistema sanitario lucano, assicurando ai cittadini servizi più efficaci e di qualità”.



La proposta normativa sarà trasmessa al Consiglio regionale per l’avvio dell’iter legislativo.