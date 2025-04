La senatrice Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia in Basilicata, ha annunciato la sospensione del capogruppo Michele Casino. La decisione, comunicata all’ANSA, segue il sostegno pubblico di Casino alle primarie promosse da forze politiche alternative a FI, a favore del figlio Nicola, già sospeso dal partito. Casellati ha definito il gesto "inqualificabile", ribadendo che la lealtà non è un optional. La sospensione è stata formalizzata dall'on. Battistoni in base all’art. 74 dello Statuto. "Difendere la coesione del centrodestra è un dovere", ha concluso.