Una mattinata di confronto e formazione quella che si è svolta oggi con le scuole superiori di Lagonegro, grazie a un’iniziativa congiunta tra il mondo scolastico e il Crob di Rionero in Vulture, dedicata all’educazione sanitaria rivolta agli studenti.



L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra scuola e sanità possa generare momenti di crescita e sensibilizzazione per le nuove generazioni – ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico a margine dell’incontro odierno – è fondamentale rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere nei giovani la consapevolezza sull’importanza della salute, dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce. Quella odierna, è stata un’iniziativa che testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e strutture sanitarie del territorio.



Parlare di salute a scuola – ha aggiunto l’assessore – significa investire nel futuro della nostra comunità. La prevenzione comincia dall’informazione, e i giovani sono il punto di partenza più solido per costruire una società più consapevole e attenta al benessere. Grazie al Crob per il contributo scientifico e formativo che sta offrendo in questo percorso, e grazie agli istituti scolastici di Lagonegro per aver abbracciato con entusiasmo questa iniziativa. L’educazione sanitaria sarà sempre più centrale nelle politiche regionali, perché crediamo che la salute passi anche dai banchi di scuola.



Un sentito ringraziamento anche a S.E. Mons. Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi-Lagonegro, per la sua vicinanza e attenzione verso le giovani generazioni, e al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, per il sostegno e l’ospitalità che hanno reso possibile la realizzazione di questa significativa giornata di educazione e crescita civile.