Oggi è la Giornata Mondiale dell’acqua: uno dei beni essenziali per la nostra vita e per il nostro Pianeta. Eppure, nonostante la sua importanza, ne sprechiamo tantissima. La rete idrica in Basilicata, in particolare, è come se fosse uno scolapasta! Apprendiam... -->continua

22/03/2025 - Sanità, Ugl Matera: ''Una grande svolta con tanti investimenti''

“Oltre 220 milioni e 1.800 assunzioni per il sistema sanitario lucano. Una grande svolta mai avvenuta, molte di queste azioni sono già in atto come, la sottoscrizione dei nuovi contratti a tempo indeterminato per i medici. Se ci sono investimenti per milioni ...-->continua