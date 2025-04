“È una grande soddisfazione per la Conferenza Regionale delle Donne Democratiche aver assistito all’approvazione all’unanimità della proposta presentata dal Capogruppo PD Piero Lacorazza in materia di medicina di genere”.

A dichiararlo è Bruna Gagliardi, Portavoce regionale della Conferenza Donne Democratiche, che ha sottolineato come questa misura rappresenti un primo importante passo per garantire strumenti di conoscenza e prevenzione alle ragazze lucane.

La proposta, nata da un lavoro di studio e confronto all’interno della Conferenza, prevede l’attivazione di uno screening facoltativo per la valutazione della riserva ovarica destinato alle giovani tra i 19 e i 20 anni.

“Si tratta – spiega Gagliardi – di un intervento concreto per promuovere la medicina di genere e tutelare la salute riproduttiva delle donne in età giovanile”.

La Giunta Regionale è ora chiamata a stanziare le risorse previste: 50.000 euro per il 2025 e 100.000 euro per il biennio 2026-2027.

“Un primo passo. Un grande risultato. Ma non ci fermeremo qui”, ha concluso Gagliardi.