"Il Primo Maggio è la festa del lavoro, della dignità, dei diritti conquistati e di quelli ancora da garantire. Celebriamo chi ogni giorno contribuisce a far crescere la nostra società, senza dimenticare chi vive l'incertezza, chi cerca spazio nel mondo del lavoro, chi è intrappolato nella precarietà. Il lavoro è il fondamento della libertà personale e della coesione sociale. Per questo non possiamo tollerare che, ancora oggi, si possa morire lavorando. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta, una responsabilità che riguarda istituzioni, imprese e comunità”. Lo dichiara Marcello Pitella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata



“Accanto al tema della sicurezza – aggiunge Pittella - c'è quello dell'accesso al lavoro: penso ai giovani che cercano spazio, alle donne che incontrano ancora barriere, a chi dopo anni di fatica perde la propria occupazione, a chi vive nella continua instabilità. Dare risposte a queste realtà significa garantire lavoro stabile, sicuro, di qualità, offrendo formazione, tutele e opportunità concrete”.



“Non possiamo inoltre ignorare – evidenzia il Presidente del Consiglio regionale - la rivoluzione tecnologica in corso. L'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stanno trasformando profondamente il mercato del lavoro. Dobbiamo prepararci adesso ad affrontare questa transizione, investendo nella formazione alle competenze digitali e alle professioni emergenti, senza dimenticare l'importanza dell'elemento umano che nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Il futuro della Basilicata passa anche dalla capacità di cogliere queste opportunità, creando un ecosistema che favorisca l'innovazione e prepari i lavoratori di oggi e di domani.



“Se vogliamo costruire una Basilicata dinamica e inclusiva, dobbiamo investire sul lavoro oggi in tutte le sue dimensioni. Serve un patto forte e rinnovato tra istituzioni, imprese, forze sociali e cittadini: un impegno concreto per creare occupazione di qualità, abbracciare la trasformazione tecnologica, ridurre le disuguaglianze e costruire insieme una comunità in cui il talento e il lavoro di ciascuno siano valorizzati. Solo così - conclude Pittella - potremo affrontare le sfide del presente e costruire un domani in cui nessuno sia lasciato indietro."