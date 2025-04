Con delibera n. 219, approvata ieri in Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, sono state individuate le attività che dovranno realizzare i 903 ex beneficiari della Categoria A del Reddito Minimo di Inserimento fuoriusciti dalla platea della mobilità ordinaria e in deroga nell’ambito del programma Saap (Servizi Agro Ambientali Attività Produttive) per l’annualità 2025. Per la Categoria A individuata nell’ambito del Programma, al fine di conseguire il reinserimento dei lavoratori interessati nel mondo del lavoro e capitalizzare le esperienze e le competenze acquisite – riferisce l’assessore Cupparo che aveva già anticipato il provvedimento ai sindacati – è stata individuata una misura specifica di intervento che tenesse conto delle specifiche professionalità e competenze sviluppate nel corso delle attività lavorative precedenti alla percezione del trattamento di mobilità.



I percorsi di lavoro consistono in attività nel settore idraulico forestale, in particolare manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, turistico culturali; manutenzione della viabilità in generale, con priorità alle strade a servizio delle stesse attività; manutenzione del verde urbano e del patrimonio pubblico di particolare interesse naturalistico-ambientale, da realizzarsi mediante progetti specifici, gestiti da un soggetto pubblici. La Regione, per la gestione di tali progettualità ha delegato il Consorzio di Bonifica della Basilicata, competente in materia di rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle strade. Il Consorzio, coerentemente con le prescrizioni normative, provvederà a predisporre un Piano finanziario di dettaglio ove, oltre ai costi per i destinatari, quantificherà anche gli altri costi di realizzazione: visite mediche, formazione per la sicurezza sui luoghi lavoro, DPI, i materiali di consumo e attrezzature necessarie; spese del personale per la gestione e rendicontazione dell’operazione.



Con un’altra delibera approvata in Giunta sempre nella giornata di ieri inoltre è stata disposta la proroga di un mese (maggio 2025) degli “Interventi a sostegno dei beneficiari delle platee ex TIS e RMI nell’ambito di lavori di Pubblica utilità presso Pubbliche Amministrazioni”. L’importo complessivo per la proroga è pari a 1,4 milioni di euro. L’assessore ricorda che l’importo delle indennità previste per i beneficiari ex RMI ed ex TIS è stato rideterminato in 700 euro al mese.