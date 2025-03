L’agricoltura, l’acqua, le infrastrutture: per Lavello ed il suo territorio serve un progetto credibile che consenta di riportare l’interesse generale al centro. E’ quanto sollecitano i socialisti al termine di un incontro, tenuto nel centro del Vulture Melfese, con il segretario regionale Livio Valvano e il consigliere regionale Antonio Bochicchio per discutere sulla condizione di particolare difficoltà vissuta dalla comunità lavellese. In particolare, il segretario cittadino, Raffaele Mazzarelli, ed i dirigenti locali, tra cui l’ex sindaco Antonio Annale, hanno messo in luce la complessa condizione socio-economica e la altrettanto difficile situazione politica, segnata dalle fratture che hanno condotto al deragliamento dell’ultima esperienza amministrativa guidata dell’ex sindaco Carretta. “L’Amministrazione Carretta è stata un’esperienza amministrativa non positiva, che va subito superata, rimettendo la politica e un nuovo progetto credibile per Lavello al centro della discussione pubblica” spiega il segretario cittadino Raffaele Mazzarelli, mentre il segretario regionale del Psi, Livio Valvano, rimarca la consapevolezza “che Lavello, insieme all’intera area nord della Basilicata, necessità di politiche di riequilibrio, promosse da una classe dirigente consapevole, coesa, unita da orientamenti sintonici”. “Una rigenerata alleanza di centro-sinistra, allargata a energie civiche moderate, ha le carte in regola per riportare l’interesse generale al centro delle decisioni politiche locali. Lavello ha bisogno innanzitutto di recuperare una guida politica e i socialisti sono indispensabili per riportare la politica a servizio dei cittadini” sottolinea il segretario regionale del partito, Livio Valvano. A chiudere l’incontro il consigliere regionale Antonio Bochicchio secondo cui “non è giusto che la comunità lavellese paghi sulla sua pelle le inefficienze dei servizi pubblici, a partire dalla sanità che nel comune di Lavello sembra essere quasi del tutto assente”. “Il nuovo piano sanitario dovrà restituire l’attenzione che questo territorio merita, così come la programmazione e, soprattutto, una nuova capacità di realizzazione sul fronte delle infrastrutture, a partire dal sistema idrico per l’agricoltura. Il comparto agricolo per Lavello è un tratto identitario che non può essere trascurato dalle istituzioni regionali” conclude Bochicchio.