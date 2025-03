“La Regione Basilicata ribadisce il proprio impegno per garantire ai cittadini del Lagonegrese e dell’area Sud lucana un’assistenza sanitaria efficiente e di qualità. Pertanto, sono state già avviate misure concrete atte a risolvere i disservizi riscontrati, offrendo risposte tangibili alle legittime preoccupazioni della comunità”.



Così dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ha illustrato il piano di sviluppo per il Presidio ospedaliero di Lagonegro.



“L’ospedale è al centro di un importante progetto di riqualificazione e potenziamento, che prevede la realizzazione di un nuovo Polo unico della Salute. L’intervento complessivo, suddiviso in tre step, è finanziato con oltre 60 milioni di euro, già stanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 (34 mln) e l’art. 20 della Legge 67/88 (31 Mln). L’Asp ha già provveduto ad affidare alla società aggiudicataria dei servizi di ingegneria l’aggiornamento della progettazione esecutiva del primo intervento-primo lotto. L’obiettivo – spiega Latronico – è adeguare il progetto esecutivo per permettere l’appalto dei lavori entro il primo semestre del 2025.



Parallelamente, si sta lavorando alla progettazione delle nuove sale operatorie e delle infrastrutture complementari (primo intervento-secondo lotto, con copertura finanziaria già garantita dall’FSC 21-27).



Per il secondo intervento, che prevede la demolizione dell’attuale ospedale e la costruzione dei Padiglioni B e C, sono già disponibili oltre 31 milioni di euro (Art. 20 L. 67/88). Per il terzo intervento, relativo alla realizzazione di un parcheggio multipiano, la Regione sta attivando le procedure necessarie per il finanziamento.



Sul fronte dell’emergenza-urgenza, è in fase di definizione la nuova elisuperficie di Lagonegro, un’infrastruttura strategica per garantire il trasporto rapido dei pazienti in condizioni critiche, con un investimento previsto di 1 milione di euro.



Ritengo pertanto, che non si possa parlare di inerzia istituzionale, ma di un’azione chiara e concreta per dotare il Lagonegrese di un presidio sanitario moderno ed efficiente, il cui sviluppo deve necessariamente rispettare le procedure e i tempi tecnici richiesti da un’opera di tale portata”, sottolinea l’assessore Latronico.



“Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, ma il nostro impegno è dimostrato dai numeri e dalle azioni già avviate. Il potenziamento dell’Ospedale di Lagonegro non è un’ipotesi, ma una realtà in corso di realizzazione. È scontato ribadire che si continuerà a lavorare con determinazione per garantire risposte concrete e scongiurare ulteriori disservizi. La salute dei cittadini resta una priorità assoluta, e le istituzioni regionali stanno facendo la loro parte con responsabilità e trasparenza”.