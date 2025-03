Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ricorda la figura di Mons. Francesco Cuccarese, nato a Tursi l'8 marzo 1930 e deceduto ieri a Roma: “La Basilicata piange la scomparsa di una figura di grande spiritualità e dedizione pastorale, che ha segnato profondamente la vita della nostra comunità. Ha sempre portato con sé l’amore per la sua terra, servendo con instancabile impegno la Chiesa e i fedeli, in particolare nei momenti di difficoltà come il terremoto del 23 novembre 1980.



Il suo impegno per gli emigrati, la sua attenzione ai più deboli e la sua opera instancabile per il bene comune - dice Bardi - resteranno un esempio per tutti. La sua eredità spirituale e pastorale continuerà a vivere nel cuore di chi ha seguito il suo insegnamento. A nome della Regione Basilicata e di tutti i lucani, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, alla comunità ecclesiale e a quanti lo hanno amato e stimato”.