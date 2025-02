Si prospetta sempre più drammatica la stagione irrigua nei campi di Montalbano Jonico a del Metapontino intero visto il basso livello degli invasi di Montecotugno e Pertusillo che , si attesta su circa 200 milioni di m.c. tra entrambi.

A comunicarlo, il coordinatore Enzo Devincenzis già sindaco di Montalbano, da sempre impegnato su queste criticità.

La forte preoccupazione viene data da due ordini di fattori.

Il primo, che le fluenze di Sinni ed Agri, sono esigue per mancanze di piogge copiose a monte e non riescono ad incrementare il livello degli invasi. Di qui nasce la preoccupazione preventiva del comitato Agri Sinni di Montalbano Jonico, fortemente sostenuto da tutti I livelli istituzionali montalbanesi.

Premesso che le maggiori quantità' idriche dei due invasi viaggiano verso una regione idrovora quale la Puglia, per usi : potabile, irriguo ed industriale, prevediamo che ci possano essere seri problemi per il mondo agricolo del nostro territorio.

Per i motivi espressi riteniamo, da subito, che non è tossico aprire un conflitto con la Regione Puglia attraverso un tavolo di trattative al fine di trovare una soluzione condivisa che non penalizzi la Basilicata, Regione in cui in cui sono stati costruiti I due grandi invasi di Montecotugno e Pertusillo.

Riteniamo che il potabile Pugliese vada assolutamente garantito ma che le attività' produttive Lucane e del Metapontino, quali l' agricoltura ed il turismo, abbiano priorità' rispetto a quelle pugliesi vista la forte carenza idrica e la collocazione dei due grandi invasi di Basilicata.

A tal proposito è stato convocato dai livelli istituzionali di Montalbano, un tavolo tecnico a cui sono stati invitati: Presidente Regionale Vito Bardi ed assessori regionali competenti, Segretario Generale' del Bacino Appennini Meridionale, Vera Corbelli, il presidente di " Acque del Sud", Luigi Decollanz ed il presidente consorzio di bonifica di Basilicata, Giuseppe Musacchio.

La riunione si terrà presso il Fondo Antico della biblioteca Filippo Rondinelli, in via Roma di Montalbano jonico il giorno 28 febbraio alle ore 11,00.