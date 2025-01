Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la Mozione n. 39 “Azione non violenta di Maurizio Bolognetti’ dei Consiglieri Cifarelli, Marrese e Chiorazzo. Ha illustrato la mozione in Aula il capogruppo di Bd, Piero Marrese.



La mozione prende in considerazione i temi afferenti “alla qualità delle nostre democrazie, allo strapotere del ‘Capitalismo della Sorveglianza’ (una democrazia che ovunque nel mondo è sempre più “democrazia reale”), al violento attacco sferrato nell’ultimo decennio alla rappresentanza democratica che ha svilito di forza e contenuto le Istituzioni della Repubblica e che ci riconduce all’articolo 49 della Costituzione, allo svilimento dei luoghi assembleari, al reiterato attentato ai diritti politici del cittadino, all’art. 21 del Dettato Costituzionale, vilipeso e oltraggiato, e - ultimo ma non ultimo- ad un’operazione verità sulle questioni ambientaliste-ecologiste lucane”.



Con la mozione, come evidenziato nell’intervento del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, il Consiglio regionale della Basilicata s’impegna a promuovere un’ampia discussione sulle tematiche oggetto dell’azione non violenta promossa da Maurizio Bolognetti, anche mediante una sua audizione in una riunione congiunta, in seduta pubblica, della I e III Commissioni Consiliari Permanente.