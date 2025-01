Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata e all’Assessore alle Infrastrutture per fare chiarezza sui gravi ritardi e sulle problematiche legate alla realizzazione della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera/La Martella, un’infrastruttura che il territorio attende da oltre un secolo. In particolare, gli ultimi cinquant’anni sono stati segnati da una serie di finanziamenti e annunci mai concretizzati.



Il Consigliere Cifarelli ha evidenziato che l’opera, finanziata nel 2022 con 430 milioni di euro attraverso i fondi PNRR, dovrebbe portare alla realizzazione di una nuova linea elettrificata a binario unico di 22 chilometri, con inizio lavori nel 2023 e conclusione prevista nel 2026. Tuttavia, il consigliere denuncia come, già a pochi mesi dall’avvio, i lavori procedano a rilento, con frequenti interruzioni che rischiano di compromettere il rispetto del cronoprogramma.



“La tratta Ferrandina-Matera – ha dichiarato Cifarelli – è un simbolo dell’inefficienza infrastrutturale del nostro Paese, un’opera che il territorio lucano aspetta da oltre 100 anni e che rappresenta un nodo strategico per il collegamento della Basilicata. Ma oggi registriamo allarmanti rallentamenti nei lavori, aggravati dalle segnalazioni dei sindacati, secondo cui mancherebbero almeno 100 milioni di euro per completare l’intervento.”



Oltre alle criticità finanziarie, Cifarelli ha richiamato l’attenzione sulla richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale Ferrovia di proseguire il collegamento verso Bari, una soluzione fondamentale per garantire una vera interconnessione tra Matera e il resto del Sud Italia. "Non possiamo accontentarci di una linea che si ferma a Matera. È necessario progettare e finanziare un prolungamento verso Bari per rendere questa infrastruttura realmente efficace e competitiva."



Nella sua interrogazione, Cifarelli ha chiesto alla Giunta Regionale di chiarire:



1. Lo stato di avanzamento dei lavori e se il cronoprogramma viene rispettato;



2. Le cause dei ritardi e delle frequenti interruzioni nei cantieri;



3. Se i fondi stanziati sono sufficienti o se esiste un reale rischio che l’opera resti incompiuta.



"Non possiamo permettere – ha concluso Cifarelli – che questa tratta ferroviaria diventi l’ennesima incompiuta della Basilicata. I cittadini, le parti sociali e tutto il territorio meritano risposte e trasparenza su un progetto che dovrebbe rappresentare una svolta per la mobilità e lo sviluppo della nostra regione."