Durante l’ultimo congresso di Fratelli d’Italia organizzato a Sant'Arcangelo, Antonio Galotta è stato nominato all’unanimità coordinatore della sezione locale. Un riconoscimento questo per Galotta che da anni si dimostra componente attivo del partito tanto da raccoglierne i riconoscimenti sia da parte delle figure che ne rappresentano FDI nelle istituzioni a livello nazionale che da parte degli associati di Sant'Arcangelo. Assieme a quest'ultimo sono stati eletti altri dieci componenti che faranno parte del direttivo e, nello specifico parliamo di: D'Affuso Pasquale, Mastrosimone Berardina, Parabita Alessandro, ⁠Solimando Rosita, Stigliano Michele, Stellato Giuseppe, Bulfaro Luigi, Alagia Giovanni, Parisi Vincenzo Nicola, D'Agostino Francesco. Tornando al neo eletto Galotta l, riportiamo le sue dichiarazioni: “Ieri 25 Gennaio è stata una giornata importante per Fratelli d'Italia Sant'Arcangelo. Il congresso cittadino che mi ha nominato all'unanimità coordinatore cittadino di FDI ha dimostrato l'affetto e la stima nei miei confronti che dovrò ancora di più ricambiare con il mio ulteriore impegno per la comunità ma questa volta sarò in compagnia dei 10 componenti del direttivo eletto e che mi affiancherà per i prossimi anni. Un grazie a tutti i tesserati, i simpatizzanti e gli amici anche di altro orientamento politico che in queste ore continuano a manifestare congratulazioni. Grazie per la Stima e rispetto dimostrata dagli autorevoli relatori che hanno partecipato alla serata come Pier Giorgio Quarto, Vincenzo Claps, Carmine Cicale, Michele Napoli, Tommaso Coviello e per le belle parole espresse dal mio padre politico Gianni Rosa. Grazie anche agli assenti che per vari motivi non hanno potuto presenziare.Il mio augurio va a tutto il gruppo e al circolo di FDI Sant'Arcangelo affinché possa costruire e lavorare nell'interesse esclusivo della nostra comunità attraverso percorsi chiari, coerenti e fruttuosi . Grazie a tutti coloro, uomini e donne che dietro le quinte hanno consentito di raggiungere questo risultato che ora dev'essere assolutamente capitalizzato con gli strumenti che il partito offre”

Carlino La Grotta