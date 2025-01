E’ grande la soddisfazione per aver appreso l’annuncio da parte del Ministero della Cultura che Aliano con il suo dossier di candidatura “Terra dell’Altrove” è entrata tra le dieci finaliste al titolo di città Capitale della Cultura Italiana per il 2027.



“Aliano è un piccolo borgo dalla storia secolare e rappresenta al meglio il protagonismo delle aree interne della nostra regione. Un territorio troppo spesso sottovalutato ma che invece è uno scrigno di tesori, di saperi e conoscenze che va assolutamente valorizzato e dal quale ripartire per creare occupazione e sviluppo.



Aliano fa parte della Strategia Nazionale per le Aree Interne e raffigura un modello virtuoso di gestione di un territorio, quello della montagna materana, che deve tornare ad essere centrale e avere l’importanza che merita.



Questo importante risultato dimostra una volta di più che la cultura può e deve essere un settore strategico per migliorare la qualità della vita e l’economia della nostra regione, nonché un valore aggiunto per il nostro bellissimo territorio così ricco di storia e tradizione.



Tutta la Basilicata deve unirsi e sostenere la candidatura di Aliano come occasione di riscatto e ripartenza per tutti, e lavorare al meglio per valorizzarne l’importante lavoro culturale che ogni anno si fa in questo meraviglioso borgo che è sede di numerose manifestazioni e che ha saputo coniugare perfettamente tradizione e innovazione.”



Dichiara il Capogruppo Consiliare in Regione Basilicata Piero Marrese.