La Provincia di Matera plaude all’inserimento di Aliano tra le dieci finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 e sostiene la candidatura di un “borgo dalle radici profonde e dalla storia millenaria”, ha commentato il Presidente Francesco Mancini.



“Grazie al progetto denominato “Terra dell’altrove”, Aliano si presenta come un luogo unico nel suo genere, capace di coniugare tradizione, innovazione, natura e cultura, ma anche come un borgo pieno di fascino. Il centro che ospitò Carlo Levi nel suo periodo di confino rappresenta un territorio che ha saputo trasformare le sfide in opportunità diventando un simbolo di rinascita e di speranza non solo per la Basilicata, ma per l’intero Sud Italia.



La candidatura di Aliano – ha proseguito Mancini – conferma che le aree interne, di cui la Basilicata è ricca, se adeguatamente valorizzate possono rappresentare un valore aggiunto.

E’ un riconoscimento importante per la Basilicata che sottolinea il valore del patrimonio culturale e paesaggistico di cui la nostra regione è dotata.



Nell’esprimo orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto assicuro che la Provincia di Matera lavorerà con impegno per valorizzare al meglio le potenzialità di Aliano e per far sì che possa diventare un punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale”.