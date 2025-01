Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 14 gennaio, alle ore 10.00, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, Potenza. Primo punto all’ordine del giorno, la Proposta di legge n. 11/2024 “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata) e alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)”. All’attenzione dell’Assemblea regionale, poi, l’Atto amministrativo 2/2024 - Sessione Comunitaria del Consiglio regionale ex art. 6 della Legge regionale n. 31/2009 — Presa d’atto della Relazione annuale 2024 in materia comunitaria. Successivamente, i lavori dell’Assemblea procederanno con il Piano strategico regionale per l‘avvio del processo di programmazione strategica di cui all’art. 45 dello Statuto regionale; con la Risoluzione del Consiglio regionale in ordine alla situazione stabilimento Stellantis di Melfi ed indotto e con gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti. A seguire, ancora, la discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura. Infine, i lavori del Consiglio regionale continueranno con l’analisi di una serie di mozioni e l’attività ispettiva. ce