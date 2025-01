Preso atto dei contenuti della nota dell’8 gennaio 2025 a firma delle Organizzazioni Sindacali CISL Fp e Uil Fpl, che è stata diffusa anche agli organi di stampa, la Cooperativa Auxilium ritiene doveroso precisare quanto segue.

Con notevole sorpresa si viene ad apprendere che la situazione dei lavoratori impegnati nelle Cure Domiciliari in Basilicata sarebbe “critica”.

Trattasi di circostanza non solo giammai comunicata da alcuno alla scrivente ma, all’evidenza, anche non rispondente a realtà.



Come è noto, la Cooperativa Auxilium ha rispettato e continuerà a rispettare tutti gli impegni assunti verso i propri lavoratori, garantendo loro condizioni di lavoro dignitose e tali da assicurare l’alto livello di efficienza e di qualità che, da sempre, contraddistingue i servizi resi a favore dei cittadini lucani, con i quali quotidianamente è chiamata a confrontarsi.



Spiace allora constatare il riferimento, da ritenersi non corretto, ad interlocuzioni avviate dalla Cooperativa con tutte le Organizzazioni Sindacali al fine di far fronte, elidendo per il futuro qualsivoglia incidenza sulle condizioni di lavoro e sui pazienti, al significativo aumento delle retribuzioni disposto dal vigente CCNL.



Si auspica che le Organizzazioni Sindacali che hanno firmato e diffuso la nota agli organi di stampa supportino la Cooperativa in tutte le azioni già intraprese verso i propri committenti ivi comprese quelle finalizzate a conseguire, nel più breve tempo possibile ed in ossequio alle inderogabili previsioni di legge, un adeguato equilibrio nelle condizioni economiche dell’appalto.

La Cooperativa Auxilium, come ha sempre fatto, non mancherà di intessere, con tutte le Organizzazioni Sindacali e con tutti gli altri soggetti interessati, ogni opportuna dialettica purché improntata a lealtà e collaborazione.



La Cooperativa Auxilium