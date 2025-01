Per la prima volta Lagonegro riceve la qualifica di "Città che legge" dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, d’intesa con l'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Una qualifica fortemente voluta dal Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, che, da subito, si è attivato affinché la città avesse tutti i requisiti necessari per presentare la candidatura.

Attraverso detta qualifica si intende promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Una città che legge garantisce ai suoi abitanti l'accesso ai libri e alla lettura - attraverso biblioteche e librerie - ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori. Inoltre, alle città che ottengono la qualifica di Città che legge è riservata l’opportunità di partecipare al bando dedicato che premia e sostiene economicamente progetti di promozione della lettura.

“L’attribuzione della qualifica di Città che legge è il riconoscimento delle politiche culturali messe in campo dall’Amministrazione Comunale, a meno di due anni dal suo insediamento.”, dichiara il Sindaco Salvatore Falabella, “E’ un traguardo raggiunto per le diverse e qualificate iniziative culturali poste in essere e sviluppate nel 2024 e, soprattutto, grazie alla riconosciuta funzione della Biblioteca comunale “De Lorenzo”, aperta al pubblico a maggio dello scorso anno, che si è attestata quale istituto culturale di primo ordine oltre che laboratorio aperto e dinamico, capace di favorire sinergie e collaborazioni con gli istituti scolastici, l’università, le associazioni culturali ed il volontariato. Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato e favorito il perseguimento di questo risultato.”