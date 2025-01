Analogamente alla posizione assunta quasi due anni fa in occasione della intitolazione della sala stampa della Regione Basilicata, con ancora più fermezza esprimiamo oggi la nostra contrarietà all'intitolazione a Nino Postiglione, candidato alle elezioni regionali del 2000 con Forza Nuova, di uno spazio all'interno del Parco di Montereale a Potenza, luogo in cui ogni anno celebriamo la fondazione della Repubblica italiana e la Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista.



Oltre che inopportuna, non è secondario sottolineare come la scelta dell'attuale sindaco, che tra l’altro si vide respingere la medesima richiesta dalla precedente Amministrazione, sia anche debolmente fondata, poiché il primo segnale alternativo rispetto a quello della radio di Stato risale al marzo 1970 e appartiene a Radio Sicilia Libera, fondata dal sociologo e poeta triestino Danilo Dolci, a cui seguirono diverse altre esperienze comunque antecedenti a quella richiamata nella delibera della Giunta del Comune di Potenza del 28/12/2024.



Per queste motivazioni, invitiamo il sindaco e la Giunta comunale a rivedere la decisione assunta, e chiediamo che Prefetto e Deputazione di Storia Patria vigilino sulla corretta attuazione della normativa vigente in tema di toponomastica.



Comitato ANPI provinciale Potenza