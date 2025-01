Il Comune di Pisticci sarà sede di una delle tre Stazioni di Posta previste in Basilicata, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Investimento 1.3.2 “Housing temporaneo e Stazioni di Posta (Centri servizi)”. Gli altri due centri sorgeranno a Potenza e Matera.

La Stazione di Posta è un centro integrato di servizi per il contrasto alla povertà, e verrà realizzata a Marconia nell'immobile ubicato tra via Genova e via Turati (edificio Poste). La struttura, da ristrutturare e completare, ospiterà spazi dove le persone senza dimora o in situazioni di vulnerabilità, potranno ricevere la corrispondenza, stabilire un domicilio e accedere a servizi essenziali come un punto ristoro in caso di necessità. Questo intervento si inserisce nell’ambito dell’ATS (Ambito territoriale sociale) Metapontino Collina Materana.



"Con questo intervento, Pisticci conferma il proprio ruolo centrale nelle politiche sociali dell’area Metapontino Collina Materana", ha detto il sindaco Domenico Albano.



L’assessore ai Servizi sociali, Dolores Troiano, ha aggiunto: “Questo è un progetto che mette al centro le persone e i loro bisogni e che ci consente di garantire un luogo sicuro e dignitoso, dove chi si trova in situazioni di marginalità potrà trovare un punto di riferimento".