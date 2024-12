Si è conclusa sabato 30 novembre a Potenza presso la sede del Partito Democratico la fase congressuale della Conferenza Delle Donne Democratiche di Basilicata. Eletta alla unanimità Coordinatrice Bruna Gagliardi di Lauria, unica candidata. La Gagliardi in avvio di assemblea ha ringraziato Lucia Sileo per il gran lavoro svolto da Commissaria che ha garantito presenza e autonomia della Conferenza in una fase di crisi particolarmente difficile e complessa del Partito Democratico Lucano. Ha poi presentato la propria proposta programmatica sottolineando la necessità di dover operare con un programma teso a garantire ruolo e protagonismo alle donne lucane per una nuova stagione politica del Pd e dell’area progressista, affermando inoltre che “occorre guardare ai reali bisogni delle nostre comunità con una costante presenza sul territorio vicino alle fasce sociali più deboli “. Il dibattito ha visto numerosi e qualificati interventi di donne democratiche ed il contributo di Teresa Boccia membro dell’organismo tecnico consultivo dell’Onu per le istanze di genere, la Boccia ha portato la propria toccante esperienza sulla difficile condizione delle donne in molti Paesi del mondo. I lavori sono stati chiusi dalla portavoce nazionale Roberta Mori che a sua volta si è complimentata con la Sileo per il duro lavoro fatto, ed espresso auguri apprezzamento a Bruna Gagliardi. Ha quindi sottolineato come le specificità, l’autonomia e l’essere per statuto e storia un luogo politico aperto, fanno della Conferenza non un organismo qualsiasi ma un vero valore aggiunto per il Pd perché capace di portare in campo non solo sensibilità di genere particolarmente importanti in una società complessa e divisa come la nostra, ma anche perché offre un osservatorio privilegiato sulle problematiche e sulle attese della nostra società. “Anche in Basilicata- ha concluso- la Conferenza in sarà importante strumento per “una velocizzazione e accelerazione dei processi di normalizzazione della inclusione delle donne, al di là degli stessi strumenti di tutela, nei gangli vitali della politica e delle istituzioni, nonché per offrire alla comunità lucana un nuovo sguardo sul futuro “.