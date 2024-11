A nome di tutta Europa Verde Lauria e Area Sud Lucana esprimiamo tanta tristezza per la dipartita del Tenente Giuseppe Di Bello, coerente ambientalista e testimone di tante battaglie contro le trivellazioni da idrocarburi, in difesa dell’acqua pulita e a favore del diritto a... -->continua

24/11/2024 - Noscorie/Med No Triv - In memoria del maggiore Giuseppe di Bello

Persona generosa ed altruista, che non ha risparmiato se stesso per la difesa dell’acqua e della sua terra.



Ha subito per questo pesanti ingiustizie e privazioni, ma lui è rimasto sempre lo stesso fino



alla fine, fedele ai suoi principi e a...-->continua