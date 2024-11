“Nel giorno dello sciopero generale dei medici il Partito democratico a tutti i livelli si schiera come sempre a tutela della sanità pubblica, al fianco di medici, operatori sanitari e cittadini. Il Pd di Basilicata in linea con il partito nazionale continuerà a mobilitarsi ... -->continua

Alcuni cittadini residenti nel Comune di Guardia Perticara riferiscono che sarebbe intenzione di Semataf, società che gestisce attualmente una piattaforma per il trattamento – recupero e smaltimento di rifiuti speciali in loco, costruire una dumping (ovvero un... -->continua