La sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, ha scritto nelle scorse ore una lettera aperta alla sua comunità. “La verità sono i fatti”, scrive, citando Aristotele. Poi si rivolge direttamente ai cittadini: “Questa lettera aperta nasce dall’esigenza di perseguire il bene comune – scrive – e di coinvolgervi attivamente nella vita amministrativa della nostra piccola ma orgogliosa comunità. Negli ultimi quattro anni – continua – non sempre siamo riusciti a comunicarvi quanto accade nel nostro Comune, che ha vissuto una vera e propria rivoluzione civica. Questo cambiamento, ispirato all’etica del buon padre di famiglia, ha suscitato disappunto soprattutto in chi non riesce a comprendere il nostro nuovo modo di agire, fondato sull’onestà, sulla probità e, appunto, sul bene comune.”



Poi, l’attenzione del primo cittadino si rivolge, come li definisce, ad “alcuni soggetti, che continuano a tentare, con maldestri stratagemmi, di destabilizzare la nostra comunità attraverso insinuazioni e menzogne, puntualmente smentite dai fatti che raccontano con chiarezza il passato e il presente.” Ecco allora, secondo la sindaca Paglia, l’esigenza di fare chiarezza su passato e presente.



“È giunto il momento – precisa – di rispondere definitivamente a questi detrattori elencando le gravi inadempienze che stiamo affrontando con notevoli sforzi quotidiani. Qual è la situazione debitoria del Comune di Cersosimo?” Una domanda rivolta a tutti, ma al tempo stesso ricca di risposte e chiarimenti. “L’attuale Amministrazione – dice – sta cercando di ristabilire la situazione economico-finanziaria, messa in crisi da gestioni poco oculate.”



Segue un elenco dettagliato di inadempienze documentate, disponibili per tutti i cittadini:



Condanna al pagamento di €85.855,20 al Comune di Trebisacce: con Delibera di Giunta n. 258 del 02.08.1990 si concordava il trasferimento presso il Comune di Trebisacce di una dipendente in sovrannumero, impegnandosi a versare la somma ricevuta dal Ministero dell’Interno per il pagamento della dipendente stessa. Nel 2007, una sentenza del Tribunale di Castrovillari condannava il Comune di Cersosimo al pagamento di €75.431,74, somma mai saldata. Il 15.02.2022 il TAR della Regione Calabria ha condannato il Comune di Cersosimo al pagamento, in un’unica soluzione, di €85.855,20.



Contributi non versati per i dipendenti comunali (dal 2012): l’attuale Amministrazione ha dovuto saldare un debito di €67.675,50. Grazie a una richiesta di definizione agevolata, il Comune ha pagato €40.655,08 (esclusi gli interessi di dilazione).



Debiti con TIM Spa: diffidato al pagamento di €12.061,33 per fatture pregresse, l’attuale Amministrazione ha concordato un Accordo Transattivo versando €5.000 in un’unica soluzione.



Debiti con Acquedotto Lucano: il Comune deve €30.853,72 per fatture mai pagate dal 2007.



Atto di precetto per debiti con Edison Energia: il 20 ottobre scorso, il Comune ha ricevuto un’intimazione di pagamento di €21.086,65 oltre agli interessi maturandi, pena l’esecuzione forzata.



Debiti con Gala Spa: saldo fatture per €22.856,10.



Debiti con Enel: circa €6.739,94 relativi agli anni 2014-2017.



“Non siamo la Corte dei Conti a caccia di responsabili – chiarisce la Paglia – tuttavia è giusto e doveroso far sapere a tutti i cittadini che questa gestione della spesa ha generato gravi difficoltà operative e gestionali. Finora siamo riusciti a saldare i debiti emersi con le sole risorse dell’Ente, quasi prosciugando le casse. Ci auguriamo di raggiungere presto una normalità contabile e di contribuire a una pacificazione sociale basata su fatti concreti, evitando sterili polemiche politiche e personali. Il nostro obiettivo – conclude la sindaca – è cancellare definitivamente queste clamorose inadempienze e risanare i debiti ereditati. Per questo sarà indispensabile il supporto e la collaborazione di tutti i cittadini di Cersosimo che hanno a cuore il benessere della comunità e che mi auguro non daranno ascolto a chi cerca di destabilizzare la nostra serenità con insinuazioni prive di fondamento.”





Vincenzo Diego