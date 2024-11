“In relazione alle vicende giudiziarie che hanno colpito nelle ultime ore il presidente Bardi e diversi componenti della Giunta, l’auspicio è che questi possano chiarire nelle sedi opportune le proprie posizioni. Bardi e la sua maggioranza attuale invece, devono immediatamente rendere conto sulla crisi idrica che sta esasperando cittadini ed operatori economici serviti dalla Camastra. Bisogna fare chiarezza! Cosa ha causato questa situazione? Come si intende affrontare la crisi? Chi garantisce i cittadini in relazione alla salubrità dell’acqua che si vuole prelevare dal Basento? Quali valutazioni, analisi sono state e si stanno effettuando? Un tema delicato come questi va affrontato con responsabilità, determinazione e trasparenza. Non è sufficiente sapere che l’assessore all’ambiente ha convocato qualche giorno fa un tavolo tecnico con Acquedotto lucano, Arpab e le Azienda sanitarie per analizzare la situazione. I cittadini hanno bisogno di sapere, con precisione, l’evolversi della crisi e avere dati precisi e costanti su come si sta gestendo l’emergenza ed essere rassicurati su quello che uscirà dai propri rubinetti. Tutti elementi che mancano fino ad ora in questa complicata vicenda”. Lo afferma il segretario del PD Basilicata, Giovanni Lettieri.