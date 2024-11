A seguito delle elezioni del nuovo Presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca e Sindaco di Brindisi di Montagna, il Coordinatore di ANCI Giovani Basilicata, Giulio Traietta, nonché Sindaco di Miglionico, ha convocato un’assemblea con tutti gli amministratori e le amministratrici locali under 35 per domani 8 novembre a Potenza alle 15.30 presso la sala B del Consiglio Regione di Basilicata.

“Dopo le elezioni regionali e le amministrative di Giugno - dichiara il coordinatore Traietta - è doveroso dare il benvenuto nella famiglia ANCI a tutti i giovani amministratori di Basilicata che iniziano la loro avventura nei comuni lucani. L’occasione sarà utile per riconnettere le fila di un percorso intrapreso sul solco delle politiche giovani che da qualche giorno la Regione Basilicata sembra aver attenzionato nuovamente - conclude il coordinatore regionale ANCI giovani - e noi amministratori vogliamo supportare questo nuovo percorso con competenza e passione per occuparci dell’emergenza giovanile che stiamo vivendo”.



“L’Anci Basilicata vuole essere sempre più punto di riferimento dei giovani amministratori lucani ha sostenuto Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata, scommettiamo sui giovani e sui territori continua Larocca, sono loro il futuro della nostra Regione”.

“ L’assemblea di domani, continua Larocca rappresenta un primo tassello di un programma che metteremo a punto insieme alle giovani amministratrici e ai giovani amministratori dei comuni lucani ricco di incontri, momenti formativi politici amministrativi e con un’attenzione particolare alle iniziative del Coordinamento Nazionale Anci Giovani”.

“Ci auguriamo ha concluso Larocca che con l’impegno di tutti sempre più giovani possano avvicinarsi alla vita politica e impegnarsi direttamente nei propri territori”.