Accogliamo con favore l’approvazione dell’Articolo 9 presentato ieri all’interno dell’assestamento di bilancio nel corso del Consiglio regionale. Ringraziamo ancora una volta il presidente Bardi, gli assessori Cupparo e Mongiello e il consigliere regionale, Mario Polese insieme alla maggioranza tutta, per l’attenzione che rivolgono continuamente alla nostra comunità”. È quanto affermato dall’assessore alle attività produttive del Comune di Maratea, Mariastella Gambardella e il consigliere comunale con delega ai Tributi, Sport e Politiche del lavoro, Gabriele Accardi. “Una norma che ci consente di rimuovere le condizioni di pericolo nell'area di gioco dello Stadio Europa di Maratea, causate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale durante la trascorsa stagione invernale, con un contributo una tantum, dato il carattere di straordinarietà. Un impegno - spiegano i due esponenti politici di Italia Viva - che dimostra come Maratea sia al centro dell’impegno di questa Giunta regionale, alla luce anche dell’ultimo incontro avuto proprio con l’assessore all’Ambiente Mongiello lo scorso 27 settembre su vari temi, tra i quali proprio il dissesto idrogeologico". "Tematiche - proseguono Gambardella e Accardi - che sono state al centro dell’impegno politico del consigliere regionale Mario Polese, che ha sempre mostrato vicinanza e interesse per la nostra comunità. Oggi partiamo da questo contributo, dell'importo massimo di 24.000 euro, che trova copertura finanziaria sullo stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 2024, per garantire gli standard minimi di sicurezza con l’obiettivo di rassicurare la frequentazione ad atleti e appassionati di un’area da sempre simbolo dello sport a Maratea”. “È un piccolo primo passo a cui ne seguiranno altri, a partire dall’imminente avvio dei lavori per il by pass, fino a un lavoro di squadra sinergico con l’assessore all’Ambiente Mongiello su Area marina Protetta, ex area Fa ma Pi e dissesto idrogeologico riguardante la zona di Marina. Solo con dedizione, impegno e dialogo si possono raggiungere risultati importanti per tutta la comunità e oggi, ancora una volta, dimostriamo che questa è la strada giusta da intraprendere”, concludono l’assessore Gambardella e il consigliere Accardi. *Ultima versione rivista da Salavatore*