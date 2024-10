Adesso basta! Non è più tollerabile il clamore mediatico che ciclicamente i consiglieri regionali di opposizione provocano, sbandierando le criticità che la nostra Città sta attraversando, senza alcun apporto costruttivo e risolutivo, ma solo polemico verso la Giunta regionale. Assolutamente fuori luogo e contesto è la nota diffusa ieri dalla consigliera M5S Alessia Araneo in visita privata a Maratea, in una bellissima giornata di ottobre. Sono stanco di leggere note del genere - cui fanno il paio le ultime interrogazioni avanzate da PD e BD - da parte di consiglieri regionali in carica, i quali, piuttosto che chiedere alla Giunta regionale di visionare gli atti depositati negli uffici o di convocare Sindaco e funzionari per chiedere chiarimenti e proporre, poi, soluzioni o intervenire per accelerare i processi, creano clamore e disinformazione su problematiche complesse e tutte molto bene attenzionate ed in via di risoluzione. Senza dimenticare che nella gran parte dei casi si tratta di temi e decisioni di stretta pertinenza della comunità locale e, invece, si va pretestuosamente ad interrogare la Giunta regionale (???). Il Presidente Bardi e tutta la maggioranza regionale, assessori e consiglieri, sono molto vicini e presenti sulle varie criticità della Città. Partendo dalla SS 18: probabilmente nessun evento catastrofico in Italia ha avuto tutta l’attenzione e le somme a disposizione che ha avuto Maratea dopo ed in conseguenza della frana che ha colpito la frazione di Castrocucco nell’ottobre 2022. L’assessore Pepe ed il suo dipartimento, come e più di prima, sono quotidianamente in contatto con la struttura commissariale ed hanno messo a disposizione risorse economiche ed Uffici per superare l’emergenza ed arrivare alla soluzione definitiva della realizzazione della galleria. La massima attenzione viene data anche alla chiusura della “strada panoramica”, riguardo alla quale si sta valutando la tipologia di canale finanziario sotto cui sussumere l’intervento; mentre, per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza del molo nord, stanno per partire i lavori del primo finanziamento, a regia comunale ed attesi da oltre 5 anni. Allo stesso modo, mi sento di ringraziare l’assessore Mongiello, per la messa a disposizione degli Uffici del suo dipartimento per la conclusione dell’iter istitutivo dell’AMP, l’assessore Cupparo per lo stanziamento delle somme che ci consentiranno di implementare l’elisuperficie e l’assessore Latronico, per l’attenzione ed i numerosi tavoli istituzionali e tecnici già tenutisi sulla riorganizzazione della sanità del Lagonegrese e quindi del nostro presidio; solo per citare alcuni dei tanti temi sui quali la Giunta regionale ha iniziato lavorare, in pochi mesi, nell’interesse di Maratea. Concludo dicendo che ero e resto a disposizione di tutti i consiglieri regionali per fornire loro qualsiasi chiarimento e del pari, però, mi aspetto aiuti concreti per Maratea e non sterili passarelle mediatiche che danneggiano solo l’immagine di Maratea; aiuti quali, ad esempio, la sottoscrizione, finalmente, di una transazione che restituisca alla Regione Basilicata anche il possesso, oltre che la proprietà, della Pa.Ma.Fi. e l’emanazione della tanto attesa legge di delega ai Comuni della gestione del demanio marittimo.



Il Sindaco di Maratea

Avv. Cesare Albanese