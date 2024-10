Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 8 ottobre 2024, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n.4 – Potenza.

Alle ore 10.30 l’Attività ordinaria.

All’attenzione dell’Assemblea, 11 Mozioni, un Atto amministrativo e un Disegno di legge

Si inizia con la Mozione n. 4 del consigliere Vizziello (Bcc) su “Misure a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali e delle Case di riposo”. Successivamente la Mozione n. 5 del consigliere Lacorazza (Pd) concernente la “Valorizzazione della figura storica dell’Ingegnere Rocco Anthony Petrone di Sasso di Castalda, il lucano che portò l’uomo sulla luna”; la Mozione n. 6 della consigliera Araneo (M5s) ed altri relativa ad "Alloggi braccianti"; la Mozione n. 9 del consigliere Galella (FdI) riguardante la “Valorizzazione dell’Area produttiva dell’ex Cip-Zoo della zona industriale di Potenza”; la Mozione n.10 del consigliere Vizziello (Bcc) e altri su “Misure in favore dei soggetti affetti da talassemia ed emoglobinopatie”. Ancora a seguire, la Mozione n. 13 del consigliere Pittella (Azione) concernente la "Messa in liquidazione dell’APEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente – Società in house della Provincia di Potenza", la Mozione n.14 dei consiglieri Lacorazza e Cifarelli (Pd) e Marrese (Bd) su “Cure paesane – La ragnatela della restanza”; la Mozione n. 15 della consigliera Verri (M5s) su "Interventi di manutenzione straordinaria del Fiume Cavone”; la Mozione n. 16 del Consigliere Lacorazza (Pd) su “Filiera formativa in Basilicata”; la Mozione n. 17 dei Consiglieri Vizziello e Chiorazzo (Bcc) su “Misure dirette a favorire lo snellimento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie” e la Mozione n. 18 del Consigliere Marrese (Bd) ed altri su “Contrarietà della Regione Basilicata all’ubicazione di un sito di stoccaggio di scorie nucleari sul proprio territorio incluso in un Parco tecnologico (DNPT)".

In seguito, all’esame dell’Aula l’atto amministrativo n. 2/2024 — Sessione Comunitaria del Consiglio Regionale ex art. 6 della Legge Regionale n. 31/2009 — Presa d’atto della Relazione annuale 2024 in materia comunitaria - D.G.R. n. 379 del 23 maggio 2024.

Infine, il Disegno di legge n. 9/2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell’Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA)” - D.G.R. n. 449 dell’8 agosto 2024;

Alle ore 15.30, prevista l’Attività ispettiva con le Interrogazioni e Interpellanze.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo X @CRBasilicata.