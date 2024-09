“Il Consiglio Regionale ha finalmente preso atto delle criticità che affliggono Apea s.r.l. Ora rimaniamo in attesa dei provvedimenti. Tuttavia, mi tocca constatare che, prima di prendere delle posizioni avventate, occorrerebbe conoscere l’argomento e soprattutto, bisognerebbe evitare di strumentalizzare politicamente una questione delicata che riguarda undici famiglie.”



È quanto dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano, recatosi nei palazzi di Via Verrastro a seguito della discussione sorta tra i banchi dell’assise regionale avente ad oggetto la mozione sulla sospensione delle procedure di liquidazione della società partecipata della Provincia.



“Le difficoltà di Apea derivano dagli esiti della ispezione Mef 2022, precedenti al nostro insediamento; si tratta tra l’altro di eccezioni oggettive, essenzialmente legate ai limiti di fatturato e non ad inadempimenti da parte dell’Ente.



Come Provincia, siamo e saremo a disposizione. Il Consiglio Provinciale si è già assunto la responsabilità di mantenere in vita Apea e pertanto l’indirizzo politico è chiaro, al contrario di quanto asserito in Consiglio Regionale da qualche esponente del centrodestra, evidentemente poco preparato sul tema.



È giunto il momento di evitare discussioni superflue; occorre invece intervenire con provvedimenti e atti concreti. Per quanto ci riguarda stiamo tentando di interloquire con la Regione Basilicata da oltre un anno e mezzo al fine di condividere una soluzione. Spero che quanto dichiarato in Consiglio Regionale, in ordine al mantenimento in vita di Apea, sia effettivamente confermato da provvedimenti immediati."