Proficuo incontro oggi tra l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, direttori delle carceri di Potenza e Melfi, Direzione Dipartimento e Direzione Asp. All’ordine del giorno lo “stato di salute” dell’assistenza sanitaria nelle carceri. I temi sul tappeto hanno riguardato principalmente il personale con particolare riferimento alle criticità connesse alla carenza di medici per sostenere turni h24 nelle due strutture oltre agli infermieri e ad un incremento dell’offerta specialistica.



Affrontato anche il tema del miglioramento delle strutture sanitarie e della ripresa delle relazioni tra Regione ed Amministrazione Carceraria, con la riattivazione dell’Osservatorio permanente.



La Direzione Asp, a cui è attestata la responsabilità sulla medicina penitenziaria nel territorio, ha comunicato che tutti i temi trattati sono attenzionati e che è vicina alla soluzione la copertura dei turni per il carcere di Potenza. Analogo percorso riguarderà Melfi. L’assessore, apprezzando il clima di leale collaborazione tra i rappresentanti delle istituzioni penitenziarie e dell’azienda sanitaria regionale, presenti, ha sottolineato che “seguirà con attenzione l’evolversi della situazione in un’ottica di garantire adeguati servizi anche ai cittadini soggetti a misure restrittive”.