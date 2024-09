Ad ulteriore chiarimento sull’installazione della Risonanza Magnetica Nucleare nel presidio ospedaliero di Policoro, il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo dichiara:

“Nessuna pezza, solo normale gestione delle acquisizioni tramite la Consip S.p.A. La gara per le RMN Pnrr è stata gestita tramite accordo quadro per tutta Italia dalla Consip che, al momento della pubblicazione del procedimento di gara, non ha cognizione delle peculiarità dei siti di tutta Italia in cui saranno installate le tecnologie oggetto del bando. Parimenti, le pubbliche amministrazioni, al momento dell'ordine, non possono avere informazioni con tale livello di dettaglio. Proprio per questo vengono previsti sopralluoghi successivamente all'emissione e all'accettazione dell'ordine. Nel casi in cui si rilevino difficoltà che impediscano la corretta gestione delle fasi installative è previsto il ricorso alla revoca e successiva riemissione di nuovo ordine in favore di altro operatore economico. Ciò è quello che regolarmente accade nel casi di accordi quadro gestiti dalla Consip per tutta Italia. Nessuna nuova gara, nessuna pezza, ma solo normale gestione delle acquisizioni nel caso di procedure aggregate gestite dalla Centrale di Committenza Consip. Ricordiamo che l'ASM ha previsto per il presidio di Policoro ecografi, sistemi radiologici multifunzione, attualmente già operanti, un mammografo, la cui installazione è prevista per il secondo semestre 2024, una TAC e un OPT (ortopantomografo) la cui installazione è prevista per il primo semestre 2025. Si completa il piano PNRR con la RMN, il cui cronoprogramma porta la conclusione nel secondo semestre 2025. Normali attività nella gestione del rinnovo di tecnologie importanti per la struttura, il cui valore totale supera i 2 milioni di euro portate avanti in contemporanea agli altri cantieri negli altri siti dell'ASM (Matera e Stigliano) per complessivi circa 7 milioni di euro. Tranquillizziamo dunque tutti i cittadini: l'azione messa in campo è articolata, ma le attività stanno procedendo regolarmente. Ringraziamo inoltre per aver avuto la possibilità di condividere in modo puntuale lo stato dell'arte e dare corrette informazioni ai cittadini, futuri fruitori dei sistemi radiologici in corso di installazione”.