“È un traguardo storico per l’Italia e l’Europa. Celebriamo un risultato straordinario raggiunto grazie alla collaborazione tra il nostro governo centrale e l’Unione Europea. Dopo anni di dibattiti e incertezze, è stato finalmente approvato un decreto che apre le porte alle gare per le concessioni balneari, con un piano che prevede l’inizio delle gare nel 2027”. Lo annuncia il capogruppo della Lega Basilicata in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno.



“Questo accordo - prosegue l’esponente della Lega Basilicata - rappresenta un equilibrio perfetto tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e la tutela delle legittime aspettative degli attuali concessionari. Grazie a questo compromesso, garantiamo tre estati piene di attività per gli stabilimenti esistenti, permettendo loro di continuare a operare e prosperare fino a settembre 2027”.



“L’Italia ha dimostrato – sottolinea il Consigliere regionale - di saper dialogare con Bruxelles, trovando soluzioni che rispettano le direttive europee e, allo stesso tempo, proteggono gli interessi nazionali: un esempio lampante di come la cooperazione e il dialogo possano portare a risultati concreti e positivi per tutti. Ringraziamo il Governo per il suo impegno e l’Unione Europea per la sua apertura al dialogo. Dopo gli ultimi tempi, sicuramente difficili per il settore, questo è solo l’inizio di una nuova era per il nostro settore balneare, che continuerà a essere un pilastro fondamentale del turismo e dell’economia italiana”.



“Ora la Regione - conclude Tataranno - dovrà farsi carico di risolvere il problema erosione in maniera più efficace di quanto avvenuto in passato. Siamo pronti e determinati ad affrontare e vincere questa sfida!”.