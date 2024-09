“Credo sia arrivato il momento fermare questa sterile polemica contro il centro sinistra lucano relativa alla legge sull'aumento dei costi della politica voluta e votata solo dal centro destra”. Lo afferma il segretario del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri.



“I consiglieri del csx hanno, tutti insieme, ammesso che l’apposizione della firma sulla legge e l'astensione in luogo delle barricate contro la legge, hanno determinato nell'opinione pubblica una percezione non corretta dei fatti. Tuttavia – prosegue Lettieri - la responsabilità anzi la irresponsabilità dell'approvazione di una norma del genere a inizio legislatura e con tanti problemi che affliggono la Basilicata (crisi idrica, emergenza Stellantis ed indotto, assenza di prospettive per RMI e TIS, sanità allo sbando), è ascrivibile esclusivamente alla giunta Bardi e alla sua maggioranza. Questa vicenda non cancella l'ottimo lavoro svolto fin qui dai consiglieri del Partito democratico e del centro sinistra tutto, che compattamente hanno prodotto tantissimi atti in consiglio e fra la gente, quasi sempre anticipando il governo regionale. La vicenda della legge sui costi della politica è stata oggetto di riflessione del Pd e dei partiti di centro sinistra, che insieme hanno deciso di promuovere la PDL presentata qualche giorno fa, che fa perno sull’assunzione obbligatoria di un collaboratore e sulla rendicontazione.



Quindi con buona pace di chi vuol speculare sulla presunta debolezza della politica o sulla inadeguatezza delle opposizioni, mi sento di dire che i prossimi mesi saranno caratterizzati da una attività politica intensa con una attività serrata ed intransigente ma al tempo stesso costruttiva con contributi di proposta per la crescita della nostra Basilicata”, conclude il segretario.