È stato siglato oggi, presso la sede della Provincia di Potenza, un importante Protocollo d'Intesa tra CSV Basilicata, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano. L'accordo segna l'avvio di una collaborazione strutturata per la promozione di politiche inclusive di genere e a favore dei soggetti più vulnerabili, con l'obiettivo di rafforzare l'impatto delle azioni di inclusione sociale sul territorio lucano.

La firma dell'intesa nasce dalla comune volontà di attivare progetti concreti e misurabili, capaci di coinvolgere attivamente istituzioni, imprese, scuole, organizzazioni del terzo settore e cittadini, promuovendo una cultura della parità, dell'accoglienza e del rispetto delle differenze.



Gli obiettivi del Protocollo includono:

La promozione dell'inclusione di genere e il sostegno alle persone a rischio di marginalizzazione economica e sociale; la sensibilizzazione del terzo settore sulle pari opportunità, la valorizzazione delle differenze e la non discriminazione coinvolgendo attivamente le organizzazioni non profit e fornendo loro strumenti e conoscenze per integrare i principi di parità nelle proprie pratiche e progetti; il rafforzamento delle reti locali per un welfare più inclusivo e accessibile consolidando connessioni tra enti pubblici, privati e del terzo settore; il contrasto di stereotipi, discriminazioni e violenze con azioni educative e culturali mirate per la prevenzione e il superamento delle barriere culturali; la diffusione di un linguaggio istituzionale e mediatico rispettoso e inclusivo per promuovere una comunicazione priva di stereotipi.



Le attività previste spaziano dalla formazione e sensibilizzazione (workshop, corsi e campagne informative) all'attivazione di tavoli di lavoro permanenti con enti locali, scuole, cooperative e associazioni, per sviluppare politiche condivise. Saranno inoltre avviati percorsi di empowerment per donne e persone vulnerabili su competenze digitali, imprenditoriali e di leadership.



Particolare rilievo sarà dato alla valutazione dell'efficacia delle politiche attuate, attraverso la redazione di un rapporto annuale e la costituzione di un Osservatorio partecipato dedicato alle politiche inclusive nel terzo settore.

"Questa alleanza – dichiarano congiuntamente i firmatari – è un passo significativo verso una Basilicata più equa, solidale e capace di valorizzare ogni persona, a partire da chi rischia di restare indietro. Lavoreremo insieme per un cambiamento culturale profondo, partendo dai territori."