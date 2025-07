Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato un’ordinanza per disporre la sospensione delle attività lavorative nei cantieri edili durante le ore più calde della giornata. Questa misura straordinaria, analoga a quella riguardante i lavoratori agricoli già in vigore dallo scorso 24 giugno, è stata adottata per proteggere la salute degli operai dal rischio di esposizione prolungata a temperature elevate.



La firma dell’ordinanza arriva tenendo conto del persistere di temperature superiori ai 36 gradi con elevati livelli di umidità e assenza di ventilazione, dati forniti da ARPA Basilicata, che configurano un rischio elevato per la salute dei lavoratori esposti.



Nel dettaglio l’ordinanza prevede la sospensione delle attività lavorative nei cantieri edili nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Lo stop scatta nelle giornate in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ (riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa") segnali un livello di rischio "alto".



Sono escluse dalla sospensione le attività urgenti e indifferibili connesse alla sicurezza, al pronto intervento e alla pubblica utilità, le lavorazioni in ambienti chiusi e climatizzati e le attività per le quali siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate a mitigare il rischio da stress termico. L'ordinanza tiene conto del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, del Piano Nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute promosso dal Ministero della Salute, e del Bollettino del Sistema di Allarme per la Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore del Ministero della Salute.



L'ordinanza, pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stata trasmessa alle Prefetture, alle Direzioni Territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, alle Associazioni datoriali e sindacali del settore edilizio e alle Aziende Sanitarie Locali.