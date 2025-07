Nel prendere atto che il servizio trasmesso dal Tgr Basilicata onora, come da me chiesto, il diritto umano alla conoscenza, tra qualche ora sospenderò l'azione nonviolenta in corso. Vi prego di considerare che riprendere a mangiare è una fase molto delicata. Occorre riabituarsi. In ogni caso, quello che mangerò lo mangerò alla salute della democrazia, della redazione del Tgr e del suo caporedattore, Gennaro Cosentino, e alla salute dell'autrice del servizio, Silvia Natella. Lasciatemi, inoltre, esprimere la mia gratitudine a quella stampa lucana che ha nutrito questa mia iniziativa, informando con puntualità e attenzione i suoi lettori. Un grazie, infine, lo devo ai miei compagni ed amici e ultimo, ma non ultimo, al mio prezioso medico, Giovanni Auletta.

Vivano democrazia, Stato di diritto democratico e Costituzione. E Viva questo nostro Bel Paese e la nostra Basilicata. Viva nel senso di vita, vivere.

Un’ultima cosa, lasciatemi citare una frase cara al mio mentore Marco Pannella: “L’unico crimine è stare con le mani in mano”.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”