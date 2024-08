I “Sentieri del Benessere” fanno tappa il 28 e 29 agosto a Latronico, uno dei cinque comuni lucani inseriti in questo itinerario della vivibilità (gli altri sono Rotonda, Chiaromonte, San Severino Lucano e Nova Siri).



Il progetto, sostenuto dalla Regione Basilicata e organizzato dalle amministrazioni comunali interessate, nasce con l’obiettivo di realizzare un programma di rigenerazione urbana e sociale ancorato al turismo, alla cultura e alla sostenibilità. “Il benessere – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico - si esprime lungo sentieri che toccano natura, cultura e cibo, costruendo una coesione tra aree interne e costa, tra Pollino e Ionio, tra provincia di Potenza e quella di Matera. Si punta a rafforzare l’offerta di servizi e prodotti, culturali e turistici, per le comunità”. “Sono certa – dice l’assessore regionale all’Ambiente e Transizione energetica, Laura Mongiello – che “Sentieri del Benessere” si rivelerà un vero e proprio percorso di rinascita per i nostri borghi. Siamo di fronte a un nuovo protagonismo del territorio che consentirà alle singole comunità di rafforzare l’orgoglio di appartenenza e di migliorare il grado di vivibilità”.



La “due giorni” di Latronico sarà aperta da una conferenza di presentazione del progetto alla quale parteciperanno, tra gli altri, gli assessori Latronico e Mongiello, il sindaco Fausto De Maria e Antonio Candela, co-progettista di “Sentieri del Benessere”. L'incontro si terrà domani, 28 agosto, alle 18.30 in Piazza Umberto. A seguire, alle 22, in Piazza Fontana Villa, spazio all'arte e alla creatività. La manifestazione si concluderà giovedì 29 agosto con uno spettacolo musicale.