"Facendo seguito alla riunione in forma congiunta della I e II Commissione consiliare permanente dello scorso 8 agosto, nella quale furono auditi i rappresentanti sindacali Filcams CGIL Basilicata e Filcom FISMIC Basilicata in merito alle problematiche relative all’erogazione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunitari della Regione Basilicata, abbiamo scritto una nota al Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, e al Direttore Generale alla programmazione, Alfonso Morvillo". Lo dichiarano i due Presidenti delle Commissioni consiliari, Francesco Fanelli della Lega Basilicata Salvini Premier e Roberto Cifarelli del Partito democratico.

"Dopo aver ascoltato le sigle sindacali e discusso ampiamente nel merito, su mandato unanime dei componenti delle due Commissioni – affermano Fanelli e Cifarelli - abbiamo trasmesso con una nota ai vertici della Giunta i temi e le esigenze emerse dalla discussione a tutela degli attuali lavoratori del settore, come di seguito riportati:

1. Necessità di attivazione di una proroga tecnica a seguito dell'avvio delle procedure di gara;

2. Valutare l'opportunità di un lotto unico di gara;

3. Prevedere la “clausola sociale” a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nel servizio;

4. Mantenimento degli stessi livelli retributivi.

Il documento unitario - concludono Fanelli e Cifarelli - è stato redatto ed inviato come previsto all’attenzione del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e del Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie - Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESE e FSE, dott. Alfonso Morvillo, affinché nell'ambito delle rispettive prerogative tengano conto degli indirizzi emersi".