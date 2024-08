Il decreto del commissario dell’Eipli Decollanz per l’affidamento dei lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Sinni nella diga di Monte Cotugno di Senise (ripristino manto del paramento di monte) per 5 milioni di euro è un provvedimento concreto che va incontro alle esigenze del mondo agricolo di Senise e dell’intera regione per la grave siccità. Lo afferma la responsabile di Forza Italia per l’area sud Giovanna Di Sanzo sottolineando che l’intervento per scongiurare che l’acqua invasata a Monte Cotugno vada persa è un impegno storico che l’Assessore Francesco Cupparo già nella scorsa legislatura ha sostenuto. Il ripristino della capacità di invaso della diga di Senise tanto più in questa situazione di emergenza – aggiunge – è un obiettivo prioritario da perseguire perché nemmeno una goccia di acqua vada sprecato. La nostra strategia che l’Assessore Cupparo persegue di intesa con i Comuni dell’area e le associazioni agricole – dice Di Sanzo – ruota intorno all’esigenza di garantire il fabbisogno di risorsa idrica necessaria in primo luogo a Senise e al Senisese sia ad uso potabile che irriguo. Non può essere più tollerabile una situazione di perdita da condotte ed impianti e pertanto i fondi che la Regione Puglia destina per compensazioni ambientali in cambio dell’acqua vanno prioritariamente spesi in questa direzione.