l sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha nominato assessori Francesco Giuzio e Anna Grieco (entrambi del movimento "La Basilicata possibile"), completando così l'esecutivo municipale.

A Giuzio sono state affidate le deleghe a mobilità, viabilità, trasporto pubblico locale e Bucaletto; a Grieco le politiche sociali e abitative e gli istituti di partecipazione.

Telesca ha sottolineato che "essere riusciti a diventare federatori di un campo riformista e progressista ci permette di guardare al futuro di Potenza con ottimismo.



La città può ora contare su una progettualità che non solo sarà modello per il capoluogo, ma anche per le prossime sfide elettorali.