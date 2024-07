"Il progetto 'Il giardino delle essenze' conferma la sua valenza psicosociale coniugando l'agricoltura sociale con la riabilitazione psicologica di soggetti presi in carico dalla struttura e formato anche per un futuro possibile reinserimento nel mondo del lavoro". È il commento che l'assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, rende al termine della cerimonia di consegna degli attestati per i tirocini formativi consegnati in mattinata ai pazienti del Centro diurno 'La giostra' di Lauria. I tirocinanti hanno effettuato un percorso formativo con cui hanno appreso le tecniche di piantumazione della lavanda presso l'azienda Agricola Agrievra di Castelluccio Superiore. Il progetto, voluto dal Centro Salute Mentale di Lauria, è finanziato con dgr 579/22 della Regione Basilicata nell'ottica di prevedere percorsi innovativi alternativi ai ricoveri nelle REMS le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, promuovendo per i pazienti psichiatrici, autori di reato e con misure di sicurezza, la formazione professionale e le opportunità lavorative favorendo l’acquisizione di un ruolo sociale e restituendo agli stessi la dignità e il diritto al lavoro. "Per queste persone, in cerca di un riscatto morale e sociale- aggiunge Latronico- è di fondamentale importanza il percorso riabilitativo che non solo porta all'inclusione sociale ma rende un nuovo protagonismo attivo della persona. Mi sono complimentato con gli operatori, le cooperative sociali, i volontari, i sindaci del territorio, che hanno realizzato questo spazio esemplare di benessere sociale e di inclusione".