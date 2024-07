"Facciamo nostre le ragioni degli agricoltori e dei sindaci del Metapontino e Basso Sinni che oggi hanno incontrato il vice presidente della giunta Regionale Pepe per trovare soluzioni immediate alla crisi idrica che sta affliggendo i campi e l'economia agricola del territorio. Come Azione del Metapontino ci impegniamo a raccogliere le istanze e a coinvolgere direttamente i nostri consiglieri regionali, Pittella e Morea, affinché il Consiglio e la Giunta trovino immediate e concrete soluzioni alla grave crisi che rischia di compromettere il lavoro e l'economia e il futuro di una fetta importante dell'economia regionale".



Così, in una nota, i circoli del Metapontino di Azione Basilicata.