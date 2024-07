Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 10:00 di martedì 16 luglio 2024, nell’aula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.



Come primo punto all’ordine del giorno, all’attenzione dell’Assemblea ci sarà la discussione relativa alla legge n. 86 del 26 giugno 2024 riguardante le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art.116, terzo comma, della Costituzione”.



Secondo punto all’ordine del giorno, la mozione inerente al “Ricorso contro il d.d.l. Calderoli dinanzi la Corte Costituzione e possibilità di promuovere referendum abrogativo ex art.75 Cost.”, di iniziativa dei consiglieri Araneo, Verri, Cifarelli, Marrese, Lacorazza, Bochicchio e Vizziello.



I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it