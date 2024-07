A seguito della straordinaria grandinata del 2 luglio, gli Uffici regionali, rispondendo tempestivamente alle numerose segnalazioni dei Comuni, delle organizzazioni di categoria e dei tecnici, si sono attivati al fine di vagliare gli interventi idonei a dare un sostegno concreto e immediato al mondo agricolo.



Sul portale Sia-Rb gli imprenditori agricoli attraverso i Caa o i tecnici possono segnalare i danni subiti alle strutture aziendali (piante arboree, strutture di protezione delle coltivazioni, reti antigrandine, macchine, ecc.), in modo da consentire la delimitazione delle aree colpite e la quantificazione dei danni e inoltrare la richiesta di calamità naturale al ministero. E’ previsto il contributo per il ripristino delle strutture danneggiate ma non l'indennizzo delle produzioni.



La procedura per trasmettere le segnalazioni sul portale SIA- RB sarà aperta da domani fino al 31 luglio, alla pagina raggiungibile al seguente link:



https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-agricoltura/assegnazione-indennizzi-per-danni-da-calamita-naturali/



Ne dà notizia la direzione generale dei Dipartimento Politiche agricole.