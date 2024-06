Ricade quest'anno il 50esimo anno di autonomia amministrativa del comune più giovane di Basilicata. Nel 1974 Scanzano Jonico elegge il primo cittadino nella figura di Nicola Suriano. In occasione dell'autonomia di Scanzano Jonico da Montalbano Jonico, gli ex sindaci, mesi addietro, hanno inteso organizzare un comitato teso a celebrare la storia del Comune attraverso una serie di iniziative

Il 1 luglio, a partire dalle ore 20:00, presso la corte del Palazzo Baronale saranno consegnati attestati d riconoscimenti ai 113 amministratori eletti, assessori e consiglieri comunali, dal 1974 ad oggi, inoltre, ai familiari di coloro i quali non ci sono più.

Il futuro di ogni comunità, infatti, non può prescindere dalla conoscenza del passato.

È questo il messaggio che il comitato degli ex sindaci e l'attuale amministrazione intendono rammentare ai cittadini. La serata sarà allietata dalle note del Miglionte Clarinet Quartet dell'Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè di Scanzano Jonico, presenterà la giornalista Mary Padula.

Il Comitato degli ex sindaci è composto da:

- Nicola Suriano, presidente onorario;

- Mario Altieri, presidente;

- Pasquale Cariello, vicepresidente e attuale sindaco;

- Antonio Gallitelli, segretario e tesoriere;

- Vittorio Condinanzi, Filippo Mele e Raffaello Ripoli consiglieri.