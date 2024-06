“Grande affermazione per Antonio Decaro, Lucia Annunziata e Pina Picierno che rappresenteranno il Sud e anche la Basilicata al Parlamento europeo”.



Lo dice il consigliere regionale di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo.



“La soddisfazione per questo risultato non dipende solo dal fatto che si tratta dei tre interlocutori con cui Basilicata Casa Comune ha intessuto un confronto in questa campagna elettorale e nemmeno è dovuta unicamente al loro rapporto costante con la nostra Regione, di cui ben conoscono pregi e problemi. Ma le tre esperienze che, grazie anche al voto lucano, andranno a Bruxelles sono il giusto mix tra la continuità di un progetto politico, la capacità degli amministratori locali e il coinvolgimento di personalità civiche che deve rappresentare la via della rinascita per l'Italia con il fronte moderato e progressista”.



“Proprio dal Sud – conclude Chiorazzo - un forte segnale di dissenso alle destre e allo scellerato progetto di scucire il Paese con l'autonomia differenziata. Il Mezzogiorno è la vera sfida per l'Italia e per l'Europa”.