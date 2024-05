Ieri 20 maggio 2024, in quelli di Senise (Pz) borgo della valle del Sinni conosciuto per la diga più grande d’Europa in terra battuta (diga di Monte Cotugno) si è svolto un incontro organizzato dallo staff dell’On.le Cateno De Luca , candidato per le europee del 08/09 giugno 2024, leader del partito Sud chiama Nord , al quale è stato invitato a partecipare anche il Vice Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana - Di Sirio- già segretario Regionale della Basilicata Incontro cordiale e importante ha dichiarato il Vice Segretario Nazionale, al quale si è aggiunto anche il commento positivo del Presidente di “Federlavoratori” Pasquale Romeo, nonché componente del Consiglio Nazionale della DC, giunto appositamente da Roma per l’occasione poiché amico personale dell’On.le Cateno De Luca.

Una importante iniziativa politica che Cateno De Luca sta portando in giro per l’Italia con il suo camper , la cui tappa è passata anche in Basilicata prima a Scanzano (MT) e poi a Senise (PZ), per far conoscere il suo programma e la sua coalizione denominata “ LIBERTA’ “ , formata da 19 tra partiti e movimenti politici, i cui loghi compaiono tutti nel simbolo della lista.

Pieno sostegno e appoggio, è stato espresso dal Vice Segretario Nazionale DC, in accordo con i vertici del Consiglio Nazionale al candidato De Luca in questa competizione elettorale che vede il rinnovo del Parlamento Europeo.

Cateno De Luca, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Sindaco di Taormina, già Sindaco di Messina, vuole presentarsi come l’alternativa a tutti gli altri partiti presenti in Parlamento, Pace, Sovranità, Equità, Federalismo, sono i punti cardine del programma ,un programma che guarda alle reali esigenze dei cittadini e dei territori e non guarda ad un meridionalismo ingenuo.

Punti condivisi in pieno anche dalla Democrazia Cristiana , ed è per questo che sta impegnando tutti i suoi rappresentanti a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, affinchè possano contribuire al superamento della soglia di sbarramento affinchè la coalizione di Cateno De Luca possa trovare una giusta collocazione all’interno del Parlamento Europeo, è quanto conclude il Vice Segretario Di Sirio, il quale augura un buon lavoro e un importante successo alle votazioni che tra qualche settimana si svolgeranno, dandosi appuntamento a Roma per proseguire importanti collaborazioni .

Tutti uniti in una battaglia comune di Pace e Libertà

F.to Vice-Segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana